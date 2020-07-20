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Dinlenme tesisine kaçak akaryakıt operasyonu

Adana’da polis ekipleri kaçak akaryakıt dolumu yapılan bir tesise düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 12 bin 500 lira olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da polis ekipleri kaçak akaryakıt dolumu yapılan bir tesise düzenledikleri operasyonda piyasa değeri 12 bin 500 lira olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Pozantı ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde kaçak akaryakıt dolumu yapıldığı ihbarı aldı.


Bunun üzerine tesise operasyon düzenleyen ekipler 3 kişiyi düzenekle kaçak akaryakıt aktarımı yaparken yakaladı.


Operasyonda piyasa değeri 12 bin 500 lira olan 2 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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