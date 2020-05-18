Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrildi

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıktan sonra devrildi. Tır içerisinde sıkışan sürücü AFAD ve Cankur ekiplerinin ortak çalışması sonucu araçtan çıkarıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan istikametinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir tır direksiyon hakimiyetini yitirince önce refüje çarptı ardından devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine İtfaiye ekibi ile birlikte AFAD ekibi de geldi. İtfaiye Cankur ile AFAD ekipleri yaptıkları çalışmada araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Hafif yaralı olan sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.