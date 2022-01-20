Dirençli yağlara tek seansta veda

Adana'da, güzellik sektörünün önde gelen temsilcilerinden Estetisyen Cemile Der, bölgesel incelmede Magic Forming ve G-5 ile muhteşem sonuçlar aldıklarını bildirdi.

Cemile Der, vücudun bazı bölgelerinde oluşan dirençli yağ tabakalarından kurtulma yöntemi” olan bölgesel incelmenin günümüzün en teknolojik cihazlardan biri olan Magic Forming ile mümkün olduğunu belirterek, “Vücutta depolanmış ve inatçı yağların ilk seanstan itibaren vücut yapısına göre 3.5 cm garantili incelme sağlıyoruz. Kişiden kişiye değişen yağlanma kalınlığına göre ise 8-10 seansta gözle görülür incelme oluyor” dedi.

Yağlara nasıl veda ediliyor

Cihazın yağlarla nasıl vedalaştırdığı hakkında bilgi veren Cemile Der Beauty Center kurucusu Estetisyen Cemile Der, “Cildin dış yüzeyine uygulanan ve yağ dokusundaki hücre sıvısında ani ve yüksek basınç değişikliklere dayanan bir yöntem olan ultrasound; bölgesel yağlanma ve selülit ile ses dalgaları yardımıyla savaşır. Cerrahi olmayan bu uygulama oldukça konforludur” diye konuştu.

Hiçbir ağrı hissettirmeyen uygulama ile oluşan köpüklenmenin önce genişleme sonra patlama oluştuğunu belirten Cemile Der, şunları kaydetti:

“Ultrasound denilen bu etki; yağı sıvılaştırır. Hücrelerin duvarlarını tahrip ederek yağların yapısını bozar. Bu dokudaki yağ hücreleri ve açığa çıkan yağ asitleri parçalanarak lenf yoluyla bölgeden uzaklaştırılır.”

Estetisyen Cemile Der, bölgesel incelmenin bir yağ parçalama yöntemi olduğunu, parçalanan yağların lenf drenaj yöntemiyle vücuttan atılması için bol su alınması gerektiğini, uygulamaya başlamadan 1-2 gün öncesinden itibaren de günde en az 2.5-3 litre su içilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel incelme kalıcı mıdır?

Cemile Der, bölgesel incelmenin kalıcı olabilmesi için uygulama sonrasında beslenmeye özen gösterilmesi ve spor yapılmasını tavsiye ederek, şunları söyledi:

“Sağlıksız ya da dengesiz beslenme ve hareketsiz bir yaşam incelme sağladığımız bölgede yeniden yağlanmaya sebep olabilir. Biz merkezimizde ultra hijyenik odalarımız, deneyimli estetisyenlerimiz sonuç odaklı son sistem cihazlarımızla hizmet verirken, yaptığımız tüm uygulamalara ilişkin tüm detaylı bilgi paylaşımında bulunarak, yapılan uygulamanın kalıcı olmasını hedefliyoruz.”

Cemile Der, kişideki yağ dokusunun fazla olmadığı durumlarda ise sadece G5 masajı ile vücutta sıkılaşma sağladıklarını ve selülit problemlerine son verdiklerini belirterek, bu uygulamaya ilişkin olarak da şu bilgileri verdi:

“G5 masajı olarak bilinen selülit giderici, sıkılaşmaya yardımcı masaj aynı zamanda bölgesel yağlanmaları yok etme konusunda da önemli bir role sahiptir. Bu yöntem sayesinde herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan vücutta görülen tüm ödemleri atmak ve yağ dokusunu ortadan kaldırmak mümkündür. G5 masajı olarak bilinen alet yardımıyla ritmik hareketler vücudun çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilir.”

Hem sağlık hem estetik

Ağrısız olduğu kadar masaj etkisiyle rahatlama da sağlayan G5 masajının hem sağlık alanında hem de estetik açıdan tercih edilen bir yöntem olduğunu ifade eden Cemile Der, “Verilen titreşimler sayesinde vücutta bulunan fazla yağlar yakılır kan dolaşımı ise daha hızlı bir hale gelir. Hızlı bir şekilde çalışan metabolizma sayesinde vücut rahatlatıcı bir etkiye sahip olur. Bunun dışında bölgesel yağlanmaları ortadan kaldıran, kişiye ciddi rahatsızlık veren kötü görüntüler ile selülitleri tamamen yok eden G5 masajını muhteşem diye tanımlamak abartı olmaz” diye konuştu.

Cemile Der, bu işlemler sonrasında müşterilerinin yüzündeki mutluluk ve aldıkları olumlu geri dönüşümlerin yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu kanıtladığını sözlerine ekledi.