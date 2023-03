Diş hekimi Akyürek, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Konuşması, “Adana Tek Yürek Enis Akyürek” sloganlarıyla kesilen Akyürek, “Vatanıma, milletime, memleketime hizmet etmeye hazırım” dedi.

Adanalı Dt. Enis Akyürek'in İyi Parti Adana İl Başkanlığında aday adaylığı açıklaması yoğun bir katılımla gerçekleşti.Uzun yıllar TEMA Vakfı Adana İl Başkanlığı görevinde bulunan babası Halil Akyürek, eğitimci annesi Hatice Akyürek, eşi Merve Akyürek ve oğlu Çağatay'ı da yanına alarak geldiği toplantıda, salona sevenlerinin alkışları arasında giren Akyürek'in konuşması öncesinde dualar okundu. 'Adana Tek Yürek Enis Akyürek' sloganlarıyla başladığı konuşmasında, önce 'neden siyaset' ve 'neden İyi Parti' sorularının yanıtını veren Akyürek, “25 Ekim 2017 tarihi ülkemiz için olduğu kadar benim hayatım için de bir dönüm noktası olmuştur. Değerli Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in önderliğinde ‘İyi Bir Türkiye' hedefiyle yola çıkan, kurulduğu günden beri Türk siyasetine değer katan ve siyasi ahlakı hakim kılan İYİ Parti'nin kuruluşu benim siyasete girme nedenimdir” ifadelerine yer verdi.

Konuşmasını sürdüren Akyürek, “Ülkemizin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit varken sorumluluktan kaçar ve sonrasında da ‘Benim tercihim değildi' söylemi ile mazeret bulmaya çalışırsak, şikâyet etme hakkımız da olmayacaktır. Ben bu sorumluluğun bilinciyle siyasete girmeye karar verdim. Bugün sorumluluk almaz isek sadece ülkemizin ve milletimizin değil, kendimizin, çocuklarımızın, daha doğrusu tüm nesillerin geleceğine dair kaygılarım artmaya devam edecekti” dedi.

"Tüm Adana'mızın sorunlarına hakimiz"

4,5 yıl İYİ Parti Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Akyürek,“Partimizin ilçe başkanlığı görevini, onurla, gururla, hevesle ve hizmet aşkıyla yürüttüm. Bu süre boyunca her köşesini karış karış dolaştığımız, her insana, her yüreğe dokunduğumuz Yüreğir İlçemizde, değerli Genel Başkanımız Meral Akşener'in cesur yüreğine olan sevda ve partimizin gördüğü teveccühün bana her zaman daha fazla çalışma azmi verdiğini belirtmek isterim.Göreve geldiğimde 600'lerde olan üye sayısını yönetimimle birlikte 4 bini aşan büyük bir aileye dönüştürdük. Gerek siyaseten ve gerekse mesleğim gereği halkla sürekli temas halinde oldum. Başta Yüreğir olmak üzere Sarıçam ve Seyhan ilçelerimiz ile tüm Adana'mızın sorunlarına hakimiz. Burada ülkemizin genel sorunları birebir yaşanmakla birlikte yerelde yapılması gereken çok iş var”şeklinde konuştu.

"Çözemediklerimizi milletimizin verdiği yetkiyle çözeceğiz"

İlçe merkezimizden en ücra köşelere kadar başta muhtarlar olmak üzere tarlada çalışan işçiden çiftçiye, ev hanımından çocuğunun süt parası için temizlik yapan kadınlara kadar her kesimden herkesle birebir görüşmeler yaptığına da değinen parti kurultay ütesi Akyürek “Sağlıktan eğitime, ulaşımdan mahallelere özgü sorulara kadar yaptığımız tespitlerin ardından bunları mevcut imkanlarımızla çözebildiklerimiz oldu çözemediklerimiz oldu. İşte o çözemediklerimizi Allah nasip ederse 15 Mayıs sonrasında milletimizin verdiği yetkiyle çözeceğiz. Vatanına, milletine, memleketine hizmet etmeye hazır olduğunu, bu nedenle ilk hedefim 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimde, Türkiye'yi iyi yapmak için gece gündüz çalışmak olacak. Bu nedenle Milletvekili Aday Adayı oldum" diyerek sözlerini tamamladı.

Enis Akyürek Kimdir

İdealist eğitimci, ülke ve millet sevdalısı anne-babanın ikinci çocuğu olarak 9 Şubat 1979'da Adana'da dünyaya gelen Dt. Enis Akyürek, İsmet İnönü İlkokulu'ndan 1988, Oğuzhan ilköğretim Okulu'ndan 1992, Çağrıbey Lisesi'nden 1995 ve Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden 2002'de mezun oldu.Mezun olduktan sonra Adana'da serbest diş hekimliğine başlayan Enis Akyürek, kısa sürede mesleğindeki yetkinliği ve başarısının yanı sıra dürüstlüğü, iş ahlakı, iletişim becerisi, samimiyeti ve yardımseverliği ile sadece hastalarının değil çalıştığı çevredeki herkesin sempatisini ve güvenini kazandı. Böylece Yüreğir'deki kliniğinin yanı sıra ikinci kliniği Sarıçam'da üçüncüsünü ise Seyhan ilçesinde hizmete açtı. Enis Akyürek, halen üç ayrı klinikte sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Halen kurultay delegesi olan, 2018 / 2022 yılları arasında iki dönem Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunan, son kongrede ise ilçe başkanlığına aday olmayan Enis Akyürek, “Rotamı Genel Başkanımız Sn. Meral Akşener'in politikalarından feyz alarak belirledim” diyerek Adana Milletvekili Aday Adayı oldu. Dt. Enis Akyürek, evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi.