Diş Hekimi Vehbi Zafer: “Ağız hijyeni bebeklik döneminde başlar”

İlk diş ağıza sürmesi ile beraber ebeveynlerin steril gazlı bez yardımıyla diş temizliğine başlaması gerektiğini vurgulayan Zafer, bakterilerin ana yerleşim alanının ağız bölgesi olduğuna dikkat çekti. Çocuk 4-5 yaşına gelene kadar diş ve ağız hijyeninin anne-babanın kontrolünde olması gerektiğini ifade eden Zafer, “Yanında destek olarak doğru fırçalama şekli öğretilmeli, teknikler anlatılmalıdır. Bu şekilde bazen ebeveynler bazen çocuk fırçalamalı motive edilmelidir. Unutmayalım ki küçük yaşta verilen eğitim onun hayat boyu ağız hijyen hassasiyetini oluşturacaktır. 5-6 yaşından itibaren çocuklar günde 3 kez dişlerini minimum 2 dakika fırçalamalı, dil de ayrıca temizlenmelidir . Süt dişleri ağzı terk edip daimi dişlerin sürmesi takribi 12-13 yaşına denk gelir ve bu dönemden sonra fırçalama süresi 3 dk olmalıdır. Ayrıca diş ipi kullanma becerisi kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Ağız bir bütün olarak düşünülünce bakterilerin yerleşimin yanı sıra üreme organının da dil ve çevre yumuşak dokuları olduğuna işaret eden Diş Hekimi Vehbi Zafer, şöyle devam etti;

“Bu sebeple dil damak yanak da fırçalanmalı, diş etleri üzerinden hafif baskı ile masaj yapılmalıdır. Bu temizlikle beraber kan akımını da hızlandıracağı için daha sağlıklı görünen pembe diş etlerine kavuşmuş olacaksınız. Her gün olmasa bile birkaç gün de bir ağız çalkalama suları ile gargara yapılmalıdır. Diş fırçaları 45 günde bir değişmeli, diş ipi ve ya ara yüz fırçaları ile her akşam diş kontak noktaları temizlenmelidir.”

Vehbi Zafer, sözlerinin sonunda 6 ayda bir mutlaka diş hekiminin ziyaret edilerek kontrollerin yapılmasının da şart olduğunu sözlerine ekledi.