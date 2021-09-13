"Diş Hekimliği Müzesi" kitaplaştırıldı

Seyhan Belediyesi'nin hizmete açtığı Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof.Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi kitaplaştırıldı.

Geçtiğimiz günlerde 455 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından 2021 yılı Müze Özendirme Yarışması'nda “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulunan Prof.Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi Seyhan Belediyesi ve Prof.Dr. İlter Uzel tarafından kitaplaştırıldı. Türkçe ve İngilizce olarak basılan kitapta, müzede sergilenen objeler ile illüstratif çalışmalarla ilgili bilgilerin yer alıyor. Kitapla hem müzenin kurumsallaşması hem de müze yerli ve yabancı ziyaretçilerinin diş hekimliğinin tarihi gelişimiyle ilgili bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından “özel müze” statüsü verilen Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi, pandemi koşullarına ve müzenin girişinin bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesindeki sokak sağlıklaştırma çalışmalarına rağmen günde 30 civarında konuk tarafından ziyaret ediliyor.

Prof. Dr. İlter Uzel'in 50 yıllık meslek yaşamının birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimleri de kapsayan envanterinin sergilendiği müzede, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait üst çene diş kalıbı, 150 yıllık dişçi koltuğu, Enver Paşaya ait altın dolgulu azı diş vb. nadide eserler de yer alıyor.