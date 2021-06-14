"Diş Hekimliği Müzesine" ödül

Adana'da, Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof.Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi, 455 belediyenin üye olduğu Tarihi Kentler Birliği tarafından “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulundu.

Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunması ve bu değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlayan Tarihi Kentler Birliği'nin, taşınır ve taşınmaz kültür birikiminin araştırılması, belgelendirilmesi, sergilenmesi ve kentli ile buluşturulmasına yönelik olarak önemli bir işlevi yerine getiren müzeleri teşvik etmeyi amaçlayan “Müze Özendirme Yarışması” sonuçlandı.

Seyhan Belediyesinin hizmete açtığı Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği müzesi olan Prof. Dr. İlter Uzel Diş Hekimliği ve Tıp Müzesi, “Koleksiyon ve Arşiv Müzeleri” dalında ödüle layık bulundu.

Yarışmanın ödülleri 26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Tarihi Kentler Birliği 1. Olağan Meclis Toplantısı sonrasında gerçekleştirilecek.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ödülün gurur verici olduğunu belirterek, Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Kurucu Dekanı Prof Dr. İlter Uzel'in, 50 yıllık birikimi olan tıp ve diş hekimliği aletleri, diş hekimliğine ait orijinal ve taş baskı kitaplar, gravür ve resimlerin sergilendiği müzenin bilimle sanatı buluşturduğunu söyledi.

Adana'nın tarihi yapılarını, kentin kimliğini ve belleğini gelecek nesillere aktaracak şekilde restore edip, halkın hizmetine sunmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Akay, “Bu ödülle onurlandık, gururlandık. Müzemizin oluşmasına eserleri ve bilgisiyle katkı sunan Prof. Dr. İlter Uzel'e, emeği geçen ve manevi destekleriyle bizi yüreklendiren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.