Diş Tabibi Akyürek: "Gülüş tasarımı ile özgüven patlaması yaşayabilirsiniz"

Diş Tabibi Enis Akyürek, bu tasarım yapılırken, hastanın yüz hatları, cinsiyeti, yaşı ve beklentilerinin mutlaka dikkate alınması gerektiğini aksi takdirde hastanın özgürce gülümseme yerine mutsuz olabileceğini belirtti.

Adana'da, hizmet veren İnci Diş kurucularından Akyürek, çoğunlukla 3 seansta tamamlanan gülüş tasarım uygulamasının bir yandan hastaların özgüvenini yükseltirken, diğer yandan beslenmenin ilk aşaması olan çiğneme işleminin de olması gereken duruma gelmesini sağladığını bildirdi.

Akyürek, gülüş tasarımının çeşitli nedenlerle estetiği bozulan diş ve diş etindeki farklılıkların hastanın ihtiyaçları ve yüz şekline göre doğal ve estetik bir görünüme kavuşturulmasını sağlayan tedavi yöntemi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Günümüzde gelişen teknolojiler ile birlikte, gülüş estetiği de dijital olarak tasarlanabiliyor. Ancak, gülüş tasarımı kişiye özel bir uygulamadır. Gülüş tasarımı yapılırken hastanın yüz hatları, cinsiyeti, yaşı ve beklentileri dikkate alınarak, dişleri, diş eti ve dudak yapısı ayrı ayrı bir bütün olarak değerlendirilir. Tedavinin başlangıcında hastadan alınan ölçümlerle dişlerdeki problemler belirlenir. Sonrasında ise hastanın ihtiyacına göre işlemler tespit edilir. Öncelikle gingivektomi adı verilen diş eti estetiği işlemleri yapılır. Gingivektomi, diş etlerinin dişin üzerine fazlaca gelmesi ya da gülümsemede net bir şekilde öne çıkmasıdır. İdeal bir gülüş için diş etleri gülümserken veya konuşurken çok fazla ortaya çıkmamalıdır.”

Gingivektomi tedavisi nasıl yapılır?

Çene yapısı, burnun dudaklara olan uzaklığı gibi faktörlerin estetik bir gülümsemeyi belirleyen unsurlar olduğuna vurgu yapan Akyürek, Gingivektominin dişleri ağız yapısına göre kısa kalan ve bu nedenle diş etleri çok fazla gözüken kişiler için ideal bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Bu durum genellikle doğuştan ortaya çıkan bir problemdir. Gingivektomi uygulamasında fazla diş etleri alınarak dişlerin boyu uzatılmakta ve böylelikle hasta daha sağlıklı bir gülüşe sahip olmaktadır.”

Akyürek, gülüş tasarımında yapılabilecek diğer işlemlerin, diş beyazlatma yöntemleri, diş eksikliklerinin impant ve protez uygulamalarıyla telafi edilmesi, porselen kapamalar, zirkonyum kaplamaları ve ortodontik tedaviler olarak sayılabileceğini sözlerine ekledi.