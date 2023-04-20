Dişlerde zirkonyum ışıltısı

Enis Akyürek, diş kaplama uygulamalarında zirkonyumun tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birinin estetik açıdan çok etkili sonuçlar doğurması olduğunu söyledi.

Adana'da Yüreğir, Sarıçam ve Seyhan'daki kliniklerde hizmet veren İnci Diş Sağlığı Kliniği kurucularından Enis Akyürek, “Diş beyazlatma yöntemlerinin işe yaramadığı durumlarda oldukça başarılı sonuçlar veren zirkonyum diş kaplama, aynı zamanda ortodontik uygulamaların tercih edilmediği durumlarda öncelikli tercih oluyor” dedi.

Zirkonyum klasik porselen köprü ve protez uygulamaların altyapısı olarak kullanılan bir madde olduğunu, bu maddenin gri metal yerine uygulanan beyaz renkli bir karışım olarak bilindiğini belirten Enis Akyürek, “Diş kaplama uygulamalarında zirkonyumun tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri estetik açıdan çok etkili sonuçlar doğurması” diye konuştu.

Akyürek, diş beyazlatma uygulamalarıyla işlevsel sonuç alamayan ileri düzeyde renk değişimi olan kişilerde zirkonyum diş kaplamanın başarılı sonuçlar verdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Ortodontik tedavide ayrık veya az çapraşık dişlerde, dönük diş durumlarında, eski dolguların yapısının bozulması durumunda, aşırı madde kaybı olan dişlerin restorasyon çalışmalarında, arka gruptaki dişlerde köprü ya da kaplama sırasında ve ön gruptaki implant üzeri protezlerde estetik sonuçları sebebiyle zirkonyum diş kaplama tercih edilmektedir. Ayrıca başarılı gülüş estetik çalışmalarında da en çok tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.”

Zirkonyum diş kaplama yapılan dişlerin bakımının diğer kaplama dişlerden farklı olmadığını belirten Akyürek, “Yılda en az iki kez yapılan diş hekimi kontrolleri ile zirkonyum kaplama dişler, uzun yıllar sağlıklı ve estetik gülüş sunar” şeklinde konuştu.

Zirkonyum diş kaplama avantajları

Akyürek, doğal diş rengine en yakın karışım olan bu sayede doğal diş rengine ve yapısına yakın sonuç veren, diş dokusuyla uyumu yüksek olan zirkonyum diş kaplamanın diğer avantajları konusunda şu bilgileri verdi:

“Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyenler için zirkonyum son derece doğru bir seçimdir. Zirkonyum dişin yapısında hiçbir metal uygulanmaz. Bu yüzden zirkonyum diş kaplama metal alerjisi olan hastalarda da kısa süre içinde yapılabiliyor. Uygulama sırasında diş etinde morarma ya da renklenme şikayetleri olmaz, diş eti çekilmesi yaşanmaz. Zirkonyum kaplamalar değiştirilmek istendiği zaman dişe bir zarar verilmeden işlem yapılabilir. Zirkonyum diş kaplama her yaşta yapılabilir. Erken yaşlarda dahi daimi dişlerin ağızda sağlıklı kalması için zirkonyum kaplamaya başvurulabilir. Ağız içinde uzun ömürlü ve sağlam bir diş kaplama uygulaması için zirkonyum kaplama tercih edilebilir.”

Enis Akyürek, diş eti hastalıkları tedavisi sonrasında da zirkonyum diş kaplama uygulanabildiğini kaydetti.

Porselen diş kaplama ile zirkonyum diş kaplama arasındaki farklara da dikkati çeken Enis Akyürek, “Porselen diş kaplama, metal destekli seramik kronlar olarak da bilinir. Dolayısıyla bu teknikte seramiği destekleyecek metal köprüler tercih edilir. Porselen kaplama, altta bulunan metalin görüntüsünü yansıttığı için hem donuk hem de mat bir görünüm sunar. Alttaki metal zamanla oksitlendiği için, diş etinde de renklenme gibi problemlere yol açar. Metal altyapı, diş etiyle uyumlu olmadığından bir süre sonra diş eti sınırlarında açılmalar göze çarpar ve bu kısımda yiyecekler birikir. 8-10 yılda bir değişimi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Akyürek, zirkonyumun ise yarı metal ve ışık geçirgenliğine sahip olduğunu, dişin kendi rengini doğrudan yansıttığından doğal bir görünü sunduğunu, diş eti ile son derece yüksek bir uyuma sahip olduğunu, dişlerde yiyecek artığı oluşturmadığını, uzun yıllar kullanılabildiğini sözlerine ekledi.