"Diyabet hastaları pandemi endişesiyle kontrollerini aksatmamalı"

Dr. Emre Bozkırlı, diyabet hastalarını kontrollerini aksatmamaları konusunda uyararak,“kan şekeri kontrolü kötü olan diyabet hastaları Covid-19 ile enfekte olduklarında hastaneye yatış gereksinimleri, yoğun bakım ihtiyaçları, solunum desteği cihazına bağlanma ve ölüm oranları diyabetik olmayan bireylere kıyasla çok daha yüksek oluyor” dedi.

Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Bozkırlı, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin görülme sıklığındaki artışın temel nedeni olarak gösterildiğini belirterek, “Kandaki şeker seviyesinin yüksek olması ile başta kalp-damar hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa yol açıyor. Özellikle ileri yaştaki hastalarda pandemi nedeniyle evde kalma süresinin uzaması, yeme-içme alışkanlıklarının değişmesi ve egzersiz olanaklarının kısıtlaması nedeniyle kan şekeri kontrolü zorlaşıyor. Bu nedenle diyabet hastalarının doktor kontrollerini aksatmaması gerekiyor” diye konuştu.

Doç. Dr. Bozkırlı, “Diyabet hastalarının pandemi sürecinde hasta olmaktan korktukları için sağlık merkezlerine başvurmaktan çekinmemeleri, kontrollerini aksatmamaları önemli” dedi.

Diyabet önemli bir halk sağlığı sorunu

Doç. Dr. Emre Bozkırlı, tüm dünyada görülme sıklığı artan diyabetin kontrolsüz seyrettiği durumlarda sağlığa vereceği büyük hasar nedeniyle çok ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle konuştu:

“Kan şekerlerinin uzun süre yüksek seyretmesi birçok soruna yol açıyor. Başta kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, görme kaybı, inme, sinirlerde harabiyet, cinsel işlev bozuklukları ve uzuv kaybına neden olabilecek yaralar olmak üzere hayatı tehdit eden ve yaşam kalitesini azaltan birçok soruna neden olabiliyor.”

Doç. Dr. Bozkırlı, küresel bir sorun olan pandemi döneminde diyabet konusunda farkındalık kazandırmanın da daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, “Diyabet hastalarının Covid-19'a yakalanmaları halinde bu enfeksiyonu daha ağır geçiriyor. Özellikle kan şekeri kontrolü kötü olan diyabet hastaları Covid-19 ile enfekte olduklarında hastaneye yatış gereksinimleri, yoğun bakım ihtiyaçları, solunum desteği cihazına bağlanma ve ölüm oranları diyabetik olmayan bireylere kıyasla çok daha yüksek oluyor. Diyabet hastalarının pandemi sürecinde hasta olurum korkusu ile sağlık merkezlerine başvurmaktan çekinmeleri ve diyabet gibi düzenli kontrollerin mutlak gerekli olduğu bir hastalık için kontrollerini aksatmaları riski daha da artırıyor” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken noktaları Bozkırlı, şöyle açıkladı:

“Covid-19 pandemi sürecinde diyabet hastalarının doğru beslenme ve doğru hareket alışkanlıklarını mümkün olduğunca korumaya çalışmaları, hekimlerinin önereceği ilaç tedavileri ve yaşam tarzı değişikliği önerilerine uymaları, evde parmak ucundan kan şekeri ölçümleri ile kendi kontrollerini yapabilmeleri ve hekimlerinin uygun gördüğü sıklıkta sağlık merkezlerinde kan-idrar tetkikleri ile rutin kontrollerine devam etmeleri uygun olacaktır.”