İhlas Haber Ajansı

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Diyarbakırlı çocukların ‘Piton döner' mutluluğu

Adana’daki ‘Piton döner’ sahibi Mehmet İkram Taş, Diyarbakır’a giderek çocuklara mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıtıp döner ikram etti.

Adana'daki ‘Piton döner' sahibi Mehmet İkram Taş, Diyarbakır'a giderek çocuklara mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıtıp döner ikram etti.


Taş, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Köyü'ne gitti. Mehmet İkram Taş, buradaki bir ilkokulda yaklaşık 50 çocuğa mont, bot ve kırtasiye ürünleri dağıttı.


Ardından tezgahını hazırlayan Taş, çocuklara ‘Piton döner' yapıp ikram etti. Çocukların mutluluğu gözlerinden okunurken Taş, yardımların devam edeceğini söyledi.

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