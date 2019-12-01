DKM Kitap Fuarı bir hafta uzatıldı

Dörtler Kültür Merkezi (DKM) tarafından 22 Kasım'da açılan 1. Kitap Fuarı yoğun ilgi görmesi nedeniyle 8 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde açılan fuarla ilgili konuşan DKM sahibi Remzi Karataş, Adana'nın eğitimine, sanatına ve kültürüne katkı sunmak için ilk kez bir kitap fuarı düzenlediklerini belirterek, “Fuar büyük ilgi gördü. 1 Aralık tarihinde son bulacaktı, ilgiden dolayı Seyhan Belediyesi ile görüşerek fuarı 8 Aralık 2019 tarihine kadar uzatmış bulunuyoruz” dedi.

Kitap fuarının düzenlenmesinde büyük katkıları olan eğitimci Hayati Yenialaca, DKM Genel Sanat Yönetmeni Cumali Karataş, Mustafa Aktaşlı ve Cumali Kutlu'ya teşekkür eden Remzi Karataş, ”Kitabı bulunan ve Adana'da yaşayan 65 yazar ve 100'ün üzerinde yayınevinin katılımcı olduğu 1. Kitap Fuarında yazarlarımız imza günleri düzenlemişlerdir. Bu fuarı geleneksel hale getirmek için yerel yönetimlerin ve Adanalıların desteği şarttır. Bu destek olduğu için sürece kitap fuarını düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.