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DMO Adana'ya 250 bin adet maske gönderdi

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından Adana genelinde bulunan kurumlara dağıtılmak üzere 250 bin adet maske gönderildi.


Gönderilen maskelerin dağıtım faaliyetleri, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB ) tarafından gerçekleştiriliyor.


Koronavirüs salgınından korunmak için alınması gereken en önemli tedbirlerden birinin ‘maske takmak' olduğunu belirten Vali Mahmut Demirtaş, “İlimizdeki kamu kurumlarında görevli olan personelimizin de belirlenen kurallara uymaları ve kendilerini virüsten korumaları büyük önem arz ediyor. Bu amaçla personelimizin de maske ihtiyacının karşılanması için Devlet Malzeme Ofisi tarafından ilimize 250 bin adet maske gönderildi. Maskelerimizin dağıtım faaliyetleri ilgili kurumumuz tarafından gerçekleştiriliyor. Salgının ilimizde yayılmasını azaltmak amacıyla bizler elimizden gelen tüm çalışmaları büyük bir özveriyle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan da rehavete kapılmamalarını ve Devletimiz tarafından belirlenen tüm kurallara riayet etmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.

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