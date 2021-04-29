Doç. Dr. Ferit Kuşcu: "Aşı, salgınla mücadelemizde en büyük silah"

Dr. Ferit Kuşcu, aşının salgınla mücadelede en büyük silah olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Ferit Kuşcu, yaptığı açıklamada, insanlık tarihinde insan ömrünü uzatan temelde iki önemli girişimin temiz suya erişim ve aşılar olduğuna dikkat çekti. Enfeksiyon hastalıklarından korunmakta en önemli silahın aşılar olduğunu belirten Doç. Dr. Kuşcu, Covid-19 salgınına yönelik etkili bir ilacın henüz olmadığını söyledi.

Ocak ayından itibaren ülkemizde aşılama çalışmasının başladığını kaydeden Doç. Dr. Kuşçu, "Ülkemizde yaklaşık 10 civarında aşı çalışması devam ediyor. Covid-19 aşıları farklı platformlar üzerinde üretilebilen aşılar. İnaktif aşılar olabileceği gibi MRNA aşıları ya da viral vektör aşıları gibi farklı üretim teknolojileriyle üretilen aşılar mevcut. Ülkemizde öncelikle inaktif aşı dediğimiz virüsün çeşitli yöntemlerle hücre kültürlerinde çoğaltılıp daha sonra bazı kimyasal maddelerle inaktif hale getirilmesiyle oluşan aşılardır. Ülkemizde uyguladığımız Çin menşeli korona aşısı da bu üretim teknolojisine sahip aşılardır inaktif aşılar olarak nitelendiriliyor. Bir diğer üretim teknolojisine sahip MRNA aşılarından biri olan Biontech Pfizer aşısı da ülkemizde yapılıyor" dedi.

“Bu aşıların birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları var"

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferit Kuşcu, bu aşıların birbirlerine üstünlükleri ve dezavantajları olduğuna dikkat çekerek, "Çin menşeli Corona Vac inaktif aşı olarak bizim aşı teknolojisi olarak çok uzun yıllardır kullandığımız teknolojik platformlar üzerinde üretilmesi nedeniyle görece daha güvenli. Sonuçlarının ortaya çıkabilecek yan etkilerinin kestirilebileceği aşılar olarak biliyoruz. Bunun dışında MRNA aşılarla ilk defa aslında biz bu salgınla yüz yüze geldik. MRNA aşıları genetik uygulamalar, kanser araştırmaları için uzunca yıllardır araştırılan aşılardı. Salgın olmasıyla birlikte bu salgınla mücadele edebilmek için bu MRNA aşılarının kullanımı gündeme geldi ve çok hızlıca dünya çapında temelde iki tane aşı kullanıma girdi. Biri Amerikan firması Moderna'nın MRNA aşısı, bir diğer ise Alman menşeli Biontech Pfizer işbirliğiyle üretilen aşı. Bu aşıların şu ana kadar etkinlikleri oldukça yüksek olarak gösterilmiş aşılar. Yaklaşık yüzde 90 üzerinde MRNA aşılarıyla etkinlik varken inaktif aşılarla bunun biraz daha düşük olduğu farklı çalışmalarla yüzde 80'ler civarında hatta biraz daha düşük oranlara ulaşabileceği gösteriliyor. Her ne kadar Corona Vac aşısı etkinliği biraz daha az olsa da bu hastalığa yakalanıldığında hastaneye yatışı ya da yoğun bakıma yatışı, kötü bir seyri önlemesi açısından oldukça önemli kazanımlar elde etmemize yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.