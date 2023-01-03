Doç. Dr. Özsoy: “Nöronavigasyon, ameliyat sırasında beyin cerrahına yol gösteriyor”

Dr. Kerem Mazhar Özsoy, günümüz tıp teknolojisinde kullanılan “nöronavigasyon” yöntemiyle hastaya özel beyin haritası çıkarıldığını ve böylece beyin tümörü ameliyatlarında hata payının en aza indirildiğini söyledi. Doç. Dr. Özsoy, bu yöntemle ameliyat olan hastaların hızlı iyileşip gündelik hayatlarına erken döndüğüne dikkat çekti.

Beyin ameliyatları sırasında en önemli noktalardan birinin sağlam beyin dokusuna zarar vermeden operasyonu bitirmek olduğunu ifade eden Acıbadem Adana Hastanesi Dr. Kerem Mazhar Özsoy,“ Bilindiği gibi beyin son derece hassas bir organdır ve diğer organlardan farklı olarak kendisini yenileme ve iyileştirme yeteneği çok kısıtlıdır. Bu nedenle tümör ameliyatlarında tümörün yakınındaki sağlam beyin dokusuna mümkün olduğu kadar zarar vermemek ve sadece tümör bölgesinde işlemi yapmak için kullanılan güncel yöntemlerden biri 'Nöronavigasyon'dur" dedi.

Nöronavigasyon sisteminin, operasyonlar sırasında kitlelerin sınırlarının net bir şekilde belirlenmesine yardımcı olan ve bu sayede ameliyat başarısını önemli ölçüde artıran bir uygulama olduğunu aktaran Doç. Dr. Özsoy, bu yöntemle kitlenin başarılı bir şekilde tamamının çıkarılabildiğini dile getirdi. Bu yöntemin cerraha en uygun planlamayı yapay zeka yardımıyla vaka esnasında eşgüdümlü olarak sunduğunu ve böylece daha başarılı bir cerrahi işlem yapılabildiğini vurguladı.

“Hastaya özgü beyin haritası çıkarılıyor”

Navigasyon kullanılan ameliyatlarda hastaya özel bir hazırlık gerekmediğini ve standart beyin ameliyatlarında kullanılan yöntemler dışında ek bir uygulama yapılmadığını belirten Doç. Dr. Özsoy, uygulamanın detaylarını “Ameliyat öncesinde hastaya yapılan Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Magnetik Rezonans Görünteleme (MRG) çalışmaları CD ile Nöronavigasyon cihazının bilgisayar sistemine yüklenir. Böylece hastanın kendine özgü beyin haritalanması çıkarılır. Ardından cihaz, ameliyat masasında hastanın başına yakın yerleşimli bir aparat ve lazer okuyucular aracılığıyla ciltteki vericilere tanıtılır. Bu işlemlerden sonra cerrahın elinde tuttuğu özel bir alet ile beynin hangi noktasında olunduğu, lezyonun tam yeri, önemli alanlara uzaklığı ve tümörün çıkarılma miktarı bir ekran aracılığıyla takip edilebilir hale gelir” sözleriyle anlattı.

Bu yöntemle, özellikle derin yerleşimli tümörlerde beyine en az zararla tümöre ulaşılabildiğinin altını çizen Özsoy, nöronavigasyon sistemlerinin cerrahi operasyonlarda kullanılmasının, ameliyatlar esnasındaki hata paylarını en aza indirgediğini ifade etti.

“İyileşme hızlı, hastanede yatış süresi kısa oluyor”

Nöronavigasyon yönteminin hastaya bir çok imkan sağladığından bahseden Özsoy," Kişiye özel beyin haritasının çıkarılması sayesinde bir çok yarar sağlıyor. Hastanın kafatasında daha küçük ve tümöre yakın yerde bir pencere açılabiliyor. Ameliyatta kan kullanımı azalıyor, ameliyat süresi de kısalıyor. Yara iyileşmesindeki hız da artıyor. Bunlar da hastanın iyileşmesinin hızlandığı, böylece hastaneden daha erken taburcu olup, normal hayatına dönmesini de kolaylaştırıyor” diyerek sözlerini tamamladı.