Doğa açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Adana'nın Kozan ilçesinde yamaçları kaplayan pembe zakkum çiçekleri ile tarlalarda boy veren ayçiçekler görsel şölen oluşturdu. Renk cümbüşünü görenler ise açık hava stüdyosuna dönüşen bahçelerde fotoğraf çektirdi.

Havaların ısınması ve yaz sıcaklarının kendini hissettirmesi ile başlayan doğada ki görsel şölen devam ediyor. Baharla gelen yeşilin tonları sıcaklarla oluşan buğdayın sarısının ardından ayçiçek tarlalarındaki çiçeklerin açması ve yamaçları süsleyen zakkumların pembe çiçekleri bölgeyi açık hava fotoğraf stüdyosuna dönüştü. Zakkumları ve ayçiçek tarlalarını görenler ise aileler ise bol bol fotoğraf çektirdi.

Torunları ile doğa gezisine çıktığını belirten Filiz Sakin, “Genellikle Ege bölgesinde yol kenarlarında gördüğümüz zakkum çiçeklerini ilk kez dağ eteklerinde dek geliyorum. çok güzel bir görsel şölen olmuş. Bende torunlarımla gezerek fotoğraf çekimi yaparak doğanın keyfini birlikte çıkarıyoruz” dedi.

Öte yandan, doğanın görsel şöleni dron ile de havadan görüntülendi.