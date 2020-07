Doğa Koleji Adana Kampüsü yenilikleriyle öğrencilerini bekliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi'ne (İTÜ) bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam eden Doğa Koleji, 51 ilde olduğu gibi Adana'daki kampüsünde de yaptığı yeniliklerle öğrencilerini bekliyor. Doğa Koleji Adana Kampüsü Genel Müdürü Halil Düzgün, “Doğa Koleji'nden mezun olup İTÜ'yü tercih edecek öğrenciler ders muafiyeti, ek puan ve burs kazanabilecekler. Kolejimiz ‘Mutlu çocuk öğrenir, yetişkin olunca da üretir' felsefesiyle çocuklara akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanlarda destekleyen bir yapıya sahip” dedi.

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarının başında gelen Doğa Koleji, yeni eğitim-öğretim yılında İTÜ'ye bağlı ETA Vakfı bünyesinde eğitimlerine devam edecek. Adana'da uzun yıllardır merkez Çukurova ilçesi, Belediye Evleri Mahallesi'nde ana okuldan liseye kadar binlerce öğrenciye eğitim veren kolej, bu sene yaptığı yeniliklerle öğrencileri karşılayacak.

Pandemi sürecinde okullara verilen arada hiç vakit kaybetmeden kendi online eğitim sisteminden derslerine devam eden Doğa Koleji Adana Kampüsü, okuldaki ekoloji evi, buz pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve çeşitli bilimsel atölyeleriyle yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerine ev sahipliği yapacak.

“Mutlu çocuk öğrenir, yetişkin olunca da üretir”

Doğa Koleji Adana Kampüsü Genel Müdürü Halil Düzgün, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en prestijli 2 büyük kurumunun güç birlikleriyle beraber neler olacağını anlatmak ile bitiremeyiz. 4 yaşında bizim okulumuza başlayan bir çocuğun eğitim hayatı üniversite sonuna kadar devam edebiliyor. Birçok öğrenci genelde kariyer planlaması yaparken belli bir noktada tıkanır. Doğa Koleji'nin en büyük katkısı ise yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini ders içerisinde birebir uyguluyor. Kolejimiz ‘Mutlu çocuk öğrenir, yetişkin olunca da üretir' felsefesiyle çocuklara akademik, sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif alanlarda destekleyen bir yapıya sahiptir” diye konuştu.

“İTÜ'de burs, ek puan ve ders muafiyeti avantajı”

12. sınıfta üniversite sınavına girip İTÜ'yü tercih eden öğrencilere ek puan ve ders muafiyeti gibi avantajların sunulacağını vurgulayan Halil Düzgün, “İTÜ dünyadaki sayılı üniversitelerden bir tanesi. Yapay zeka dünyanın bir gerçeği. Biz çocuklarımıza eğitim verirken laboratuvar ortamları ve teknolojik alt yapıyla beraber birçok donanım katıyoruz. Üniversitede ise bunlara ders muafiyeti, ek puan, burslu okuma imkanları sağlanıyor. Dahası sportif ve sanatsal alanlardaysa İTÜ'nün Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenleri ve imkanları yetenekli öğrencileri keşfetmekte. Ülkemiz şartlarında çocuklarımız matematik ve fen derslerini yapmak zorunda ama bir yandan da kendilerini ifade edebilecekleri, yeteneklerini gösterecekken üniversitenin desteğiyle daha profesyonel sonuçlar çıkartabilecekler” dedi.

“Dil pasaportunun Doğa Koleji öğrencileri için ulaşılması çok kolaydır”

Düzgün, Doğa Koleji'nde eğitim alan öğrencilerin üniversiteye geçmeden önce TOEFL sınavında en az ‘B' düzeyinde bir başarı gösterebileceğini vurgulayarak, “Aynı zamanda edindikleri dil ile dünyanın her yerinde iletişim becerilerini sonsuza kadar kullanabilecek potansiyele sahiptirler. Uluslararası geçerliliği olan dil pasaportu Doğa Koleji öğrencileri için ulaşılması çok kolaydır” şeklinde konuştu.

“Çocuklar hayata mutlu yetişiyor”

Doğa Koleji'nin eğitim modelini de anlatan Düzgün, “4 yaşından itibaren çocuklar birçok alanda yaptıkları her bir işin sonuçlarını görecekler. Mesela fark oluşturan derslerimizden ekoloji içeriğinde reçel yapıyoruz ama bunu yaparken matematik ve kimya kullanıyoruz. Yani disiplinler arası geçiş Doğa Koleji'nin eğitim modelinin içeriğindedir. Drama derslerinde kendilerini ifade ediyorlar. Yazarlık derslerinde kitap yazmayı öğreniyorlar. Fen derslerini somutlaştırarak çocuklara kendi oyuncaklarını yaptırıyoruz. Öğrettiğimiz her şeyi hayatlarının her alanında kullanabilecekleri mottosuyla bütün fark derslerini iletebiliyoruz. 4 yaşında Doğa Koleji'ne başlayan bir çocuğumuz öncelikle İngilizceyi, el ve yaşamsal becerilerini alarak aslında hayata mutlu yetişiyor. Doğa Koleji'nin temel mantığı ise geleceğin liderlerini yetiştirmektir” ifadelerini kullandı.

“Burası okuldan daha öte sosyal bir yaşam alanıdır”

Doğa Koleji'ndeki önümüzdeki eğitim-öğretim yılında olacak yenilikleri de anlatan Adana Kampüsü Genel Müdürü Halil Düzgün, daha sonra şunları söyledi:

“Şu an dünya düzeni, eğitim modeli değişiyor pandemi nedeniyle. Bizler sınıflarımızda sterilizasyon, zemin döşemeleri, sosyal mesafenin korunması adına birçok yenilik yaptık. Eğitim-öğretim dönemi başladığında ise her alanda aktif bir kampüs göreceksiniz. Burası okuldan daha öte sosyal bir yaşam alanıdır. Bu yaşam alanında çocuklarımız okula ayakları geri geri giderek değil, onların hayatını devam ettirdiği bir kampüs olacak.”