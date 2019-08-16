Doğan: “Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelemiz sürüyor”

Adana'da turunçgiller başta olmak üzere birçok meyve çeşidinde problem teşkil eden Akdeniz Meyve Sineğine karşı mücadele kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile oda ve dairelerin temsilcileri Yüreğir Ziraat Odası'nda bir araya geldi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ve diğer ziraat odası başkanlarıyla görüşen Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin, Akdeniz Meyve Sineği mücadelesi ile ilgili yapılan faaliyetler ve önlemler hakkında bilgi aldı.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı toplantıda, meyve sineğiyle kültürel mücadele yöntemlerinin önceliğine ve sonrasında kimyasal mücadele yöntemlerin kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Akdeniz Meyve Sineği, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz ve ilimizde de yaş meyve üretim ve ticaretini etkileyen en önemli zararlılardan biridir. Zararlı doğrudan ürün kaybına neden olduğu gibi ihracatta toleransının sıfır olması nedeniyle bulaşık ürünlerin ülkemize geri iade edilmesine ve ihracatın engellenmesine kadar giden ekonomik kayıplara da neden olmaktadır. Biz Yüreğir Ziraat Odası olarak sürekli araştırıyor, gelişiyor ve çiftçilerimize de sürekli eğitimlerle bu önemli bilgileri aktarıyoruz. Akdeniz meyve sineğine karşı bölgede birçok çalışma yürütüyoruz. Üreticilere yönelik kültürel, biyoteknik ve kimyasal mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz ve ilaç desteği de sağlıyoruz” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Murat Şahin ise yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Türkiye genelinde Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 45 ilde Akdeniz Meyve Sineği Takip Projesi yürütülmektedir. İlimizde bulunan sabit istasyonlarda Akdeniz Meyve Sineği popülasyonu sayımları yapılarak üreticilerimize anlık toplu mücadele uyarıları verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yüreğir Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Gürkan Yaşar, Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Naim Öztürk, Yüreğir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Dağlı ile Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen katıldı.