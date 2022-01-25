Doğan: "Artan gübre ve tohum fiyatları çiftçiyi zorluyor"

Karpuz, kavun, domates, mısır ve soya gibi ürünlerin ekim zamanları yaklaştı. Dalgalı kur fiyatları nedeniyle de gübre fiyatları arttı. Çiftçiler de gübre ve tohum almakta zorlanıyor. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, “Birçok girdi maliyetlerinin yanında gübrede oluşan yüksek artıştan dolayı zorlanan çiftçilerimiz sonbaharda ektiği buğdayda ya gübre kullanmadı veya çok az kullanarak ekimini yaptı. Bunun sonucu olarak rekoltesi düşen ürünlerin fiyatları çok yükselecek ve gıdaya erişimde sıkıntılar yaşanacak” dedi.

Tarımın tüm dünyada hem insan yaşamı için hem de ülke ekonomisi için göz ardı edilemeyecek önemli bir sektör olduğunu ifade eden Doğan şunları kaydetti:

"Yaşamın sürdürülebilmesi için gıdaya erişim şarttır. Tohum, zirai ilaç, elektrik ve mazot da, gübreden sonra çiftçimizin en büyük artan girdi maliyetlerini kapsamaktadır. Üreticilerimiz bir umutla fiyatların düşmesini beklemektedir. Aksi takdirde sadece parası olan üreticiler ekim yapabilecek, parası olmayan çiftçimiz ekim yapamayacaktır. Bunun sonucunda da bir sonraki yıl için gıdaya erişimin zorlanacaktır. Bu durumun engellenmesi için acil önlemler alınmalıdır. Çiftçilerimizin gübre alabilmesi için nakit destek paketlerinin hazırlanmasını bekliyoruz.”