Doğan: "Çiftçi emlak vergisinden muaf tutulmalı"

Başkan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2012 yılında çıkarılan yasa ile çiftçiler, 5 yıl tarım arazilerinin emlak vergisinden muaf tutulduğunu hatırlatarak, "Muafiyet 2017 yılında sona erdi. Gübre ve mazot gibi başta girdi maliyetleri olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kalan üreticilerimiz emlak vergisi gibi ek maliyetlerden de muaf olmak istiyor. Birçok zorlukla mücadele eden çiftçimizin yükü emlak vergileriyle daha da artıyor" dedi

Gıdanın öneminin her geçen gün daha çok arttığını belirten Doğan, "Ülkemiz ve dünya için en kritik sektör olan tarım pozitif ayrımcılıkla desteklenmelidir. Gıda olmazsa hayat olmaz, gıdaya erişim içinse sürdürülebilir üretim önemli. Ülkemizde çiftçilerimiz çok zor şartlar altında üretimlerini sürdürmeye çalışmaktadır. Çiftçilerimiz borçlarını bile ödemekte zorlanırken bir de emlak vergisi gibi ek maliyetlerle karşılaşıyor ve maliyetlerden dolayı üretimden vazgeçiyor" diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın tamamında, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandığı arazilerden belediyelerin emlak vergisi aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimiz ürettiği ürünün vergisini ödüyor. Arazi üzerinde emlak varsa, vergi elbette alınmalıdır. Köylerde imara açılan fakat üzerinde hala üretim yapılan, yolun ve inşaatın olmadığı alanlardan emlak vergisinin alınması çiftçilerimiz üzerinde ayrıca bir yük oluşturuyor. Cefakâr çiftçilerimiz birçok sıkıntı ile uğraşmakta ve her geçen gün artan borç yüküyle mücadele etmektedir. Ekstra maliyetlerin de oluşmasıyla üretimden vazgeçmek zorunda kalan çiftçilerimiz, arazilerini satmak istediklerinde bile karşılarına emlak borcu engeli çıkıyor. Birçok sektör olmadan yaşayabiliriz ama tarım olmadan, toprak olmadan yaşamamız asla mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın ve Tarım Bakanlığımızın konu ile ilgili desteklerini bekliyoruz."