Doğan: "Memleketimize hizmet yolunda birlik olalım"

Ankara'daki Adana Karaisalılılar Aladağlılar ve Pozantılılar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (AKAPDER) Yönetim Kurulu, Ankara'da hemşerileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Künar Restoran'da gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan AKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mustafa Doğan, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, “Ankara'daki tüm hemşerilerimize ulaşıp, irtibata geçerek dernek çatısı altında bir araya gelelim. Ayrıca, ülkemizdeki tüm hemşerilerimizle bir araya gelerek, memleketimize hizmet yolunda birlik olalım. Dernek olarak, ilçelerimizden Ankara'ya gelen tüm hemşerilerimizle irtibat kurarak onların problemlerinin çözümünde yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu vesileyle, kahvaltımıza iştirak eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Türkiye-Türkmenistan Dostluk Derneği Kurucu Başkanı ve İşadamı Selahattin Baysal ile Halkbilimci, Araştırmacı-Yazar Dr. Halil Atılgan'da katıldı.