Doğan: "Mevsimlik işçi sorunu narenciye hasadını sekteye uğratabilir"

Doğan, Türkiye genelinde her geçen gün tarlaların sulu tarıma açılması sebze, meyve bahçelerinin artmasına neden olduğunu belirterek, "Artan üretim, işçilik sorununu da beraberinde getirdi. 2021 yılında özellikle limon fiyatlarının düşük olması ve toplayacak işçinin olmaması nedeniyle meyveler ağaçta kaldı çiftçilerimiz zarar etti" dedi.

2022 yılında 20 Mart'ta yaşanan zirai don nedeniyle narenciye bahçeleri ve sert çekirdekli meyvelerde ciddi oranda verim kaybı yaşandığını hatırlatan Doğan, "Verim az olmasına rağmen üreticilerimiz daldaki meyveyi toplayacak işçi bulmakta zorlandı. Bölgemizde devam eden narenciye hasadı nedeniyle, kaliteli ve pazar değeri olan ürünleri üretmek ve sonrasında bozulmadan pazara sunabilmek için işi iyi bilen, tarım işçilerine ihtiyaç duyulmaktadır. 2023 yılında herhangi bir doğal afet yaşanmaz, sebze ve meyvelerde beklenen rekolte gerçekleşirse, mevsimlik tarım işçisi bulmakta zorluk çekeceğimiz aşikardır. Çalışacak tarım işçisi bulunmaz ise geçmiş yıllarda olduğu gibi meyveler ağaçlarında kalır, ihracat aksar, üreticilerimiz zarar eder. Tüm bu sorunların yaşanmaması için Tarım Bakanlığımız yetkililerinden mevsimlik tarım işçileri konusunda gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.