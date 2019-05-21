Doğan'dan anız yakmaya çözüm

Yüreğir Ziraat Odası (YZO) Başkanı Mehmet Akın Doğan, Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da anız yangınlarının çiftçilere destek sağlanması ve ödüllendirilmesiyle çözümlenebileceği önerisinde bulundu.

Doğan, yaptığı açıklamada, mısır ve buğday hasadı sonrası tarlada kalan anızın her yıl bilinçsiz bir şekilde yakılmasının, hem toprağa hem de çevreye geri dönüşü olmayan ciddi zararlar verdiğini belirterek, “Toprağın yapısı ve kalitesinin bozulmasına yol açan anız yangınları sorununun çiftçilere destek sağlanması ve ödüllendirilmesiyle çözümlenebilir” dedi.

Çukurova'nın bereketli topraklarında bir dönemde birden fazla hasat alındığını belirten Doğan, “Hasadın ardından bitki kalıntılarının ekonomik olacağı düşüncesiyle yakılarak ortadan kaldırılıp tarlayı ikinci ürüne yetiştirme çabası oldukça yanlış bir yöntem. Anız yakımı ile çıplak kalan toprak, su ve rüzgar erozyonuna uğrar. Toprağın verimi organik üst tabakasını kaybetmek suretiyle düşer. Yaban hayatı açısından da anız yakmanın ciddi etkileri vardır. Bu davranış, organik maddeler ve canlılar yandığı için verimli topraklarımızı fakirleştiriyor. Çiftçiler bu yolla kar ettiğini sanıyor, ama insanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması noktasında sürdürülebilir tarımı adeta baltalıyor” diye konuştu.

Çukurova'da anız yakımlarının ağırlıklı olarak küçük ölçekli ve kiralanan tarlalardaki olduğunu belirten Doğan, üreticilere sağlanan desteklerin daha iyi noktalara getirilmesiyle bu sorunun sona erebileceğine işaret etti.

Anız yakmanın Çukurova'nın geleceğini yakmak olduğunu belirten Doğan şöyle devam etti:

“Toprak yapısının bozulmasının yanı sıra insan sağlığını tehdit eden ve atmosfere salınan karbondioksit gazı ile iklim değişikliğine yol açan anız yakılması sorunu, üreticiye sap parçalayıcı makinelerin temini konusunda imkânlar sağlanması ile giderilebilir. Çiftçilerimize bu konuda destek sağlanmasının yanı sıra, yakmayan üreticiler de ödüllendirilmelidir. Böylece, zaten tohum, mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatlarının yüksekliği karşısında ayakta durmakta zorlanan üreticiler, yanlış olan bu yöntemden uzaklaşmış olur. Yetkililerimizin, bu öneriyi dikkate alacağını düşünüyor, her ne olursa olsun bir kez daha üreticilerimizi anızı yakmamaları konusunda uyarıyoruz.”

Doğan, yakılan ateşle toprakta ölen mineraller yüzünden, üreticilerin, sonraki ürün ekimlerinde daha fazla gübre, zararlılara karşı daha fazla kimyasal ilaç ve gübre kullanmak zorunda kaldıklarına da değindi.

Anız yakılan tarlalardaki ürünün tadı ve kokusunun bozularak kalitesinin düştüğünü anlatan Doğan, bunun da besin zinciri yolu ile toplum sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.