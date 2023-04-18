Doğankent Çayır Mera Çocuk Parkında hummalı çalışma

Adana'nın merkez ilçe Yüreğir Belediyesince, yakında hizmete sunulması planlanan Doğankent Çayır Mera Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi alanında çalışmalar devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in göreve geldiği günden bu yana tam kapasite çalışmaya devam eden belediye birimleri, 7 gün 24 saat ilçeye hizmet sunuyor. Büyük bir motivasyonla çalışmalarını sürdüren ekipler, çok yakında ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacak olan Doğankent Çayır Mera Çocuk Parkı ve Spor Kompleksi için yoğun bir çalışma yapıyor. Tamamlandığında bölgede önemli bir eksikliği giderecek olan 16 bin metrekare alana sahip parkta gece de çalışan ekipler, içerisinde yeşil alan, yürüyüş parkuru, çocuk oyun grupları ve spor alet gruplarının yer alacağı tesisi kısa sürede tamamlamak istiyor.

Parkın çok yakında hizmete gireceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yemyeşil bir Yüreğir hedefi doğrultusunda çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Tabi biz göreve geldiğimiz ilk gün şunu ifade etmiştik; daha yeşil bir Yüreğir. Yüreğir'i yeşil ile donatacağız demiştik. İlk günden itibaren startımızı verdik ve 60 parkımızı Yüreğir'e kazandırdık. Söz verdiğimiz gibi Doğankent Çayır Mera Parkımızı da hizmete sunmak için gün sayıyoruz. Parkımız bölgemize ve Yüreğir'e şimdiden hayırlı olsun” dedi.