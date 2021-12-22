Doğaseverler kar yürüyüşünde buluştu

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı yüksek kesimlere yağan kar nedeniyle kar yürüyüşü düzenledi.

Kar yağışının ardından bembeyaz bir örtüyle kaplanan çam ağaçları kartpostallık görüntüler oluştururken, doğa spor kulüpleri de kar yağışını fırsata çevirerek yürüyüş düzenlediler. 1700 rakımlı Elmalı Boğazına 40 kişilik ekiple yürüyüş yapan Adana Xtreme Doğa Sporları Kulübü üyeleri kar üzerinde doyasıya eğlendi.

Doğa sporları kulübü kurucusu Yaşar Nalyapan, "Yaklaşık 25 yıldır bu bölgeye gelirim. Önceleri dağ bisikletiyle başlayan doğa tutkum son 15 yıldır doğa yürüyüşleri ve dağcılık alanında devam etti. Yağan ilk karı gözlemledim ve en uygun gidilecek parkurun Elmalı boğazı olacağına karar verdim. Adana - Pozantı otoyolundan çıktıktan sonra 6 km daha araçla gidip 40 kişilik bir ekibimizle yürüyüşe 1400 metre rakımdan başladık ve 1750 metre yüksekliğe yürüdüğümüzde yarım metre kar ile karşılaştık. Gelen katılımcı arkadaşlarımızın hepsi coğrafyaya bayıldı ve herkesin gördüğü manzaralar karşısında ağzı kulaklarındaydı. Pozantı bölgesi adeta harika, kar görmek için yüzlerce kilometre gitmeye gerek yok. Turizm anlamında Elmalı boğazı bölgesine daha fazla yatırım yapılması kanısındayım" dedi.