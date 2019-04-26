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Doğmamış bebeğinin ölümüne sebep olmaktan gözaltına alındı

Adana’da tartıştığı 8 aylık hamile eşini darp etmesi sonucu doğmamış bebeğinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı 8 aylık hamile eşini darp etmesi sonucu doğmamış bebeğinin ölümüne sebep olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç., dini nikahlı 8 aylık hamile eşi H.A.'yı (20) gece Adana Şehir Hastanesine getirdi. Genç kadının yanağında ve kulak arkasında darp izleri olduğu için doktor durumu hastane polisine bildirdi.


Bu arada, kadın hamile olduğu için kadın doğum uzmanına götürüldü. Ancak H.A.'nın bebeği kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bunun üzerine polis A.Ç.'yi gözaltına alındı. A.Ç.'nin ilk ifadesinde eşinin evde sinir krizi geçirdiğini, bu nedenle onu kendine getirmek için vurduğunu kabul ettiği öğrenildi. Zanlının emniyetteki sorgusu devam ederken, kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.


Hayatını kaybeden bebek ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şimdi bebeğin, darp sonucu mu yoksa kadının geçirdiği sinir krizinden dolayı mı öldüğü araştırılıyor.

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