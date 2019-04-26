Doğmamış kız bebeğin ölümü

Adana'da tartıştığı 8 aylık hamile eşini darp etmesi sonucu doğmamış bebeğinin ölümüne neden olduğu ileri sürülen koca gözaltına alınırken, cinayet dedektifleri evde inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. (26) 4 yıl önce uzaktan akrabası Hikmiye A. (20) ile dini nikahla evlendi. Çiftin bu evlilikten bir yıl sonra bir kız çocuğu oldu. Çiftin sorunları olmadan evlilikleri devam ederken, Hikmiye A. ikinci bebeğine hamile kaldı. Çift ikinci bebeğin de bir süre sonra kız olduğunu öğrendi. Hamilelik 8. aya geldiğinde ise bugün sabah 05.30 sularında Hikmiye A. sinir krizi geçirdi. Koca Abdulkadir Ç. eşini kendine getirmek için ona tokat attı. Daha sonra da kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesine getirdi. Burada doktor genç kadının yüzünde ve kulak arkasında morluklar tespit edince polise haber verdi. Genç kadın 8 aylık hamile olduğu için kadın doğum uzmanına götürüldü. Bir süre sonra ise genç kadın 8 aylık bebeğini kaybetti. Bunun üzerine koca doğmamış bebeğin ölümüne neden olduğu ileri sürülerek gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürülen koca sorguya alındı. Koca ilk ifadesinde eşini dövmediğini, sinir krizi geçirdiği için onu kendine getirmek üzere tokat attığını öne sürdüğü öğrenildi. Kocanın emniyetteki sorgusu devam ederken, cinayet dedektifleri olayı araştırmaya devam etti. Çiftin evine giden dedektifler burada olayla ilgili ipucu bulmaya çalışıyor. Evde olay yeri inceleme ekipleri de kavga olup olmadığını araştırıyor.

Bu arada mahalle sakinleri de çiftin birbirini sevdiğini aralarında bir problem olmadığını yaşanan olaya bir anlam veremediklerini söyledi. Polisin evde çalışması devam ediyor. Bebeğin neden öldüğü otopsinin ardından ortaya çıkacak. Ayrıca sabah evde yaşananlar genç kadının kendine gelmesinden sonra vereceği ifadeyle daha da netleşecek.