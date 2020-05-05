Doğru: "Buğday taban fiyatı tatminkar, prim yetersiz"

Başkan Mutlu Doğru, dünyayı saran ve ülkemizde de mücadelesi devam eden virüs salgınının tarım sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, “Özellikle buğday gibi stratejik bir ürünün hasadına az bir süre kala, dünyanın içinde bulunduğu virüs salgını nedeniyle dışarıdan tarımsal ürün tedariğinin zorlaşacağı, tarımsal ürünlerde tüm ülkelerin millileşme akımı içine girdiği bu günlerde, hububat fiyatlarının erken açıklanması piyasaları düzenleme ve spekülasyonları önleme açısından önemli olmuştur” dedi.

Hasat döneminde hububat ithalatı yapılmayacağı taahhüdü ve açıklanan ton başına 1.650 TL'lik fiyatın dünya fiyatlarıyla aynı seviyede olmasının önemine dikkati çeken Başkan Mutlu Doğru, “İç piyasamızda buğdaya olan talebi arttıracağı kanaatindeyim. Bir zamanlar dünya fiyatlarıyla ürün almak isteyen ve yurt içi fiyatlarını yüksek bulan sanayici ve tüccarımızın bu fırsatı değerlendireceğini ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Hava şartları ve yağışın da ülke genelinde olumlu devam etmesi durumunda verimli bir yıl geçerse açıklanan fiyatın çiftçiyi tatmin edici seviyede olacağına inandığını vurgulayan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Ancak yapılan açıklamadan geçen yıl ton başına 100 TL olarak verilen fiyat fark (prim) desteğinin, bu yıl diğer desteklerle beraber toplam 230 TL olduğu anlaşılıyor ki; bu yetersiz olacaktır” dedi.

Doğru, bunun gerekçelerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çünkü çiftçi kazanamadığı için buğday ekmekten kaçınıyor, suyu da bulursa başka ürünlere yöneliyor. Çiftçiye buğday ektirmek için prim desteğini yüksek tutmak gerekir. Bizim beklentimiz buğday fiyatının 1.650 TL, geçen yıl tona 100 TL olan primin ise diğer destekler hariç 200 TL olması yönündeydi. Bu duruma da açıklık getirilirse bu yıl hasatta buğdayını satan çiftçi de, imkanı olup lisanslı depolarda bekleten de kazanacaktır."