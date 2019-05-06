Doğru: "Buğdayın maliyeti bir yılda yüzde 55 arttı"

Başkan Doğru, Türkiye'de buğday ekim alanlarının son 15 yıl içinde 9 milyon hektardan 7.5 milyon hektara gerilediğini belirterek, “Yani bugünkü verim ortalamalarıyla Türkiye yaklaşık 4 milyon tona yakın buğdayı eksik üretmektedir” dedi.

Doğru, yıllık toplam 22 milyon tona dayanan buğday üretiminin bu yıl en iyi şartlarla 18 milyon ton olarak tahmin edildiğini söyleyerek, “Buğdayın ekim zamanı öncesinde yaşanan kurlardaki dalgalanmanın da etkisiyle özellikle gübredeki fiyat yükselmesi neticesinde buğday çiftçimiz yeterli gübre kullanmadan ekim yapmıştır. Gübre, zirai ilaç ve tohum gibi girdilerin fiyatları enflasyonun üzerinde artmış, piyasadaki faizlerin artması da finansman maliyetlerini arttırarak buğdayın üretim maliyetinin geçen yıla göre ortalama yüzde 55'in üzerinde gerçekleşmesine sebep olmuştur” diye konuştu.

TMO'nun açıkladığı fiyat

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, görevi üretici ve tüketici arasındaki fiyat dengesini gözeterek piyasayı düzenlemek ve üretimin devamlılığını sağlamak olan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) bu yıl üretim maliyetlerini gözetmeden fiyat açıklamak suretiyle piyasalara daha açılmadan müdahale ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen yıl buğday çiftçimize bin 50 TL müdahale fiyatı açıkladıktan sonra daha yüksek fiyatlarla dışarıdan ithal buğday getirildiği düşünülürse, bu yıl bin 350 TL olarak açıklanan fiyatın ardından, bu kurlarla ihtiyacımız olacak buğdayın kaça ithal edileceğini de tüm kamuoyunun takip etmesi gerekir."

Başkan Mutlu Doğru, gıda enflasyonuna da dikkati çekerek, “Gıda enflasyonunu indirmek için çiftçimizin üretim maliyetleri yerine satış fiyatlarına müdahale etmek yanlış bir hedeftir ve çiftçinin üretimden çekilmesine veya başka ürünlere yönelmesine neden olmaktadır” diye konuştu.

Buğdayın stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan Doğru, bu nedenle üretimini devam ettirmek için, henüz açıklanmayan 2019 tarımsal destekler içindeki buğday sertifikalı tohum, gübre ve mazot desteği ile kilo başına verilen 10 kuruşluk prim desteğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.