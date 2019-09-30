Doğru: "Pamuk üreticisi endişeli"

AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Abdullah Doğru Adana Çiftçiler Birliği'ne yaptığı ziyarette hasat döneminde olan mısır, soya, pamuk ve narenciye gibi ürünlerdeki verim ve piyasa şartları hakkında bilgi aldı.

Doğru, tarla ürünlerinden pamukta verim düşüklüğü ve yurt dışındaki piyasaların ve içerideki talebin düşmesi nedeniyle fiyatların düşmesinin pamuk çiftçisini üzdüğünü ifade ederek, “Pamuk üretim alanlarının verilen destekler ve fiyatların cazip olması nedeniyle son 3 yıldır giderek artmasına rağmen bu yıl fiyat ve verimin düşük olması pamuk çiftçimizi endişelendirmektedir" dedi.

Pamuğun stratejik ve katma değeri yüksek olması nedeniyle diğer ürünlere göre üstün olduğunu ve çiftçiyi pamuk ekmeye küstürmemek gerektiğini belirten Doğru, "2019 yılı tarımsal desteklerinin açıklanmasının geç kalmasını pamuk için fırsat haline getirmeli ve pamuk fark desteği kilo başına 1.20 TL olması gerekir" diye konuştu.

Aynı şekilde soya üretiminin artması için soya fark desteğinin de arttırılması gerektiğine ve alım garantisi olması açısından yeterli üretim seviyesine gelene kadar TMO'nun soyayı da alım kampanyasına dahil etmesini vurgulayan Mutlu Doğru, “2 milyon ton soya ihtiyacının ancak 150 bin tonu yerli üretimle karşılanan soya fasulyesine döviz ödeyerek ithal etmek yerine bu farkı kendi çiftçimize destek vererek üretimi arttırmanın daha doğru olacağını söyledi.

Görüşmede basına yansıdığı kadarıyla bilgi sahibi oldukları Tarımda Milli Birlik projesi hakkında da daha fazla bilgi sahibi olmak istediklerini ancak bilinen kadarıyla bu projenin Türk tarımına zarar verebileceği endişesi taşıdıklarını ifade eden Başkan Doğru, sayın vekilin tarımla ilgili sorunlarda kendilerine her zaman destek olduğunu belirtti.