Doğru: "Zirai kredilerin geri ödemesi en az 3 ay ertelenmeli"

Başkan Doğru, konuya ilişkin açıklamasında, tüm dünyayı saran korona virüsünden toplumun büyük bir bölümünün olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Amaç, piyasaya likidite sürmek ve insanları harcamaya yönelterek ekonomiyi canlı tutmaksa en geniş sektör tarımdır” dedi.

Zirai kredilerin vadesinin mart, nisan ve mayıs ayında olanların geri ödemesinin en az 3 ay faizsiz ötelenmesi gerektiğini belirten Doğru, “Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 100 milyar TL'lik ekonomik paket içinde tarım kesimi de düşünülerek tarıma ve dolayısıyla da gıda sektörüne de destek verilmelidir” ifadelerine yer verdi.

Başkan Doğru, krizden etkilenecek sektörlere ham madde temin eden tarım kesiminde nakit akışında aksama yaşayacağından açılacak Kredi Garanti Fonu kredilerinde tarım işletmelerinin de faydalanmasının önemine dikkati çekerek, “2019 tarım destekleri de hemen ödendiğinde piyasaya canlılık gelecek, özellikle de bu krizden en çok etkilenecek küçük esnafa çiftçinin yapacağı alışveriş can suyu olacaktır” dedi.