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Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin üye sayısı 29 oldu

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) 6 yeni belediyenin katılımıyla üye sayısını 29’a yükseltti.

Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği (DABB) 6 yeni belediyenin katılımıyla üye sayısını 29'a yükseltti.


DABB Ekim ayı olağan toplantısını yaptı. Birlik binasında gerçekleştirilen toplantıya DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin başkanlık yaptı.


Birliğe üye başkan ve meclis üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda birlik bütçesinin görüşülmesinin ardından birliğe yeni üyelik başvurusunda bulunan belediyeler görüşüldü. Osmaniye'nin Hasanbeyli, Cevdetiye, Düziçi, Mersin'in Tarsus, Adıyaman'ın Pınarbaşı ve Malatya'nın Arapgir belediyelerinin üyelik talebi oy birliğiyle kabul edildi.


DABB ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, birliğe yeni katılan belediyelerle daha da güçlendiklerini belirterek, bundan sonra da üye belediyeler arasında işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.


Yeni belediyelerin katılımıyla DABB'ın üyesi sayısı 29'a yükseldi.

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