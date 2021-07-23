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Doğu Akdeniz'de vaka sayıları arttı

Türkiye’nin en gözde tatil beldelerine sahip Doğu Akdeniz’de korona virüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.

Türkiye'nin en gözde tatil beldelerine sahip Doğu Akdeniz'de korona virüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.


Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Bakan Koca'nın 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsayan paylaşımında Mersin'de yüz binde 61.88, Adana'da 20.29, Osmaniye'de 17.51, Hatay'da 12.71, Kahramanmaraş'ta ise 12.20 olarak açıklandı.


Bakan Koca'nın 19-25 Haziran tarihleri arasında yaptığı vaka haritası paylaşımında ise vaka artışının Mersin'de yüz binde 18.30, Adana'da 9.61, Osmaniye'de 4.92, Hatay'da 6.99, Kahramanmaraş'ta ise 14.55 olduğu görüldü.

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