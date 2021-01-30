Doğu Akdeniz'in incisi Karataş'ın asırlık arıtma problemi sona eriyor

Adana Büyükşehir Belediyesinin Karataş ilçesine yaptığı arıtma tesisisin yüzde 40'ı tamamlandı.

Çalışmaların hızla devam ettiği Karataş İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi 17 bin metreküplük hacmi ile önemli bir kapasiteye sahip olacak. Mevcut arıtma sistemlerine göre ileri teknoloji ile yapılan arıtma tesisi, membrane bioreactor sistemi ile çalışacak.

Şu ana kadar yüzde 40 inşaat ilerleme aşamasında olan tesis tamamlanıp devreye girdiğinde Karataş'ta koku olmayacak, deniz kirlenmeyecek. Böylece ilçenin istenilen seviyede bir turizm merkezi olması için gerekli en büyük adım atılmış olacak.