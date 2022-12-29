Doktorların el emeği ürünleri öğrencilere burs olarak gidiyor

Acıbadem Adana Hastanesi'nde sağlık çalışanları, bünyelerinde oluşturdukları eğitim fonuna katkı sağlamak için kendi el emekleriyle hazırladığı ürünlerin satışını yaptı. Sağlık çalışanlarının elde ettikleri gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak verilecek.

7 yıl önce Acıbadem Adana Hastanesi çalışanlarının başlattığı eğitim fonu çalışmalarından elde edilen gelir, üniversite öğrencilerine burs olarak verilmeye başlandı. 7 yıl önce 10 üniversite öğrencisine verilen burs, yıllar içinde artarak devam etti. Bu yıl doktorlar ve sağlık çalışanları el emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sundular. Hastane personeli, ürünleri alarak eğitim fonuna katkıda bulundu.

Dr. Tuğana Akbaş, beraber çalıştıkları arkadaşlarının çocuklarına destek olmak için böyle bir organizasyon yaptıklarını ifade ederek, “Neler yapabiliriz derken hepimiz kendimizi kursların etkinliklerin içinde bulduk. Ben mum kursuna gittim. Mumlar yapamaya başladım. Öğrencilerde memnun. Okullarını bitirip geldiklerinde teşekkür ediyorlar” dedi.

Patoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Ersöz, çok çeşitli hobileri olduğunu ifade ederek, “Hobilerimi de bu şekilde dayanışma içerisinde paylamak hoşuma gidiyor. Öğrencilerin başarılarını duydukça güzel fakülteleri kazanıp mezun olduklarını duyunca kendi çocuklarımız gibi mutlu oluyoruz. Ben 5-6 senedir mozaik kursuna gidiyorum. Ve bugün mozaik kutularımla buraya katıldım” diye konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. İlkut Özer de kardiyoloji uzmanı olduğunu vurgulayarak, “2-3 mm'lik damarlarla uğraşıyorum bu yüzden ince el işlerine yatkınlığım olduğunu düşünüyorum. Hobilerimizi geliştirip böyle bir faydaya dönüştürmek istiyoruz. Tıp, diş hekimliği, mühendislik gibi çok güzel alanlarda okuyan çocuklarımız var. Onlara destek olmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Filiz Eldemler de 33 çocuğa eğitim desteği sağladıklarını ve sayıyı arttırmak istediklerini söyleyerek, “Bende kum bozcuklarla bileklikler yaptım. Öğrenci arkadaşlarımıza destek olmak istedim. Çok mutluyum” dedi.