Dolançay: "Kadının ekonomik alanda güçlenmesine katkı sağlayacağız"

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kentteki bazı kamu kurumları ile kadın kooperatifleri temsilcilerinin katıldığı “Yarını Planlamak ve İş Birliği Alanları Arama” konulu toplantıların üçüncüsü 75. Yıl Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Yüreğir Halk Eğitim Merkezi, Meryem Kadın Kooperatifi, 7 Renk Kadın Kooperatifi, Pozkad Kadın Kooperatifi, Seyhan Üreten Kadın Kooperatifi, Asel Kadın Kooperatifi, Kadın Eli Kooperatifi, Bi Kadın Official, Kıvılcım Kadın Kooperatifi, Güçlü Kadınlar, Güneşin Kadınları Kooperatifi ve Verim Kadın Kooperatifi temsilcileri ile Prof. Dr. Müge Kantar Davran katıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay, kadın kooperatiflerinin ekonomiye önemli katkıda bulunduğunu belirterek, “Kadınların fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması ve çalışma hayatına etkin katılımının sağlanması, çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin uygulanması amacıyla tedbirler almayı hedefliyoruz. Kadın emeğinin görünür hale gelmesi, istihdamın arttırılması, desteklenmesi ve teşvik edici çalışmalar yürütmek görevlerimiz arsında yer almaktadır. Ülkemizde kadın kooperatiflerimizin sayısı 700'e yaklaşıyor. Üretim yapan ve tarımsal ürünlerin işlenmesi, dokumacılık ve tekstil gibi birçok alanda faaliyette bulunan kadın kooperatifleri ekonomiye büyük katkıda bulunmaktadır. Kadınların eşit bir şekilde ekonomik ve sosyal imkanlara erişememeleri önemli bir sorundur. Kooperatifleri kuruluş aşamasından itibaren eğitim, danışmanlık, teknik ve uzmanlık alanlarında belediye olarak desteklemeyi amaçlıyoruz. Adana'daki kadın kooperatifleri ile yapacağımız toplantılarda, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak, kooperatiflerimiz ve diğer kurumlarımızla iş birliği alanları oluşturmak, kadının ekonomik alanda güçlenmesine katkı sağlamak en önemli gayelerimiz” dedi.

Kadın örgütlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Prof. Dr. Müge Kantar Davran'da kadınların bir araya gelmesi gerektiğini, ekonomik ve siyasi anlamda baskı grupları oluşturmanın önemli olduğunu belirtti.

Oturumda söz alan çeşitli kadın kooperatiflerinin temsilci ve üyeleri de İŞKUR'un 3 ay olan eğitim süresinin 6 aya çıkarılması gerektiğini ifade ettiler.