Dolandırıcılık operasyonunda ele geçirilen sahte altınlar sergilendi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucu kentte düşük ayarlı ve sahte altın suçlarına karışan 10 şüpheli, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandıran 2 şüpheli ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 şüpheliyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından ekipler operasyon için harekete geçti.

Sabahın ilk saatlerinde şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan armalarda ise piyasa değeri 4 milyon 500 bin lira olan ve sahte olduğu değerlendirilen 291 tam, 97 yarım, 541 çeyrek altın ile üzerlerinde 24 çeyrek altın bulunan bileklik, 1 kolye, 3 bilezik, farklı kişilere ait 9 engelli raporu, 3 ruhsatsız tabanca ile bu silahlara ait 102 mermi ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan firari 2 şüpheliyi de yakalama çalışmaları devam ediyor.