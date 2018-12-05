Dolandırıcıyı yakalayan polise saldıran 16 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da dolandırıcılık suçundan aranması olan bir kişiyi yakalayan polise saldırıp darp ettiği öne sürülen 16 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 1 Aralık'ta Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Karataş Bulvarı'nda bulunan kahvehaneye gelen polis, kimlik kontrolü yapmaya başladı. Bu sırada kahvehanede bulunan ve 'dolandırıcılık' suçundan aranması olan Yasin B. kimlik vermek istemedi.

Bunun üzerine ekipler, B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin ise yapılan sorgusunda 'dolandırıcılık' suçundan aranması olduğu ortaya çıktı.

Daha sonra olay yerinde bulunan zanlıyı tanıyan tanımayan vatandaşlar ise, polise 'buradan adam alamazsınız' diyerek karşı koymak istedi. 40-50 kişilik grup daha sonra, polislerden birinin tabancasını alıp darp etti. Kavganın büyümesi üzerine, bölgeye çok sayıda destek ekibi ve çevik kuvvet sevk edildi. Polislere karşı koymaya devam eden grup taş ve sopalarla saldırmaya çalıştı. Çevik kuvvet ise kalabalığa müdahale etti. Olayın ardından kavgayı çıkarıp polise saldırdığı öne sürülen 16 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda ise, gözaltına alınan B.'yi hiç tanımadıkları öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler ise, yoğun güvenlik önlemi altında sağlık kontrolüne götürüldü.

16 şüpheli daha sonra "polise mukavemet ve darp" suçundan adliyeye sevk edildi.