Dolmuş durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı

Adana'da direksiyon hakimiyetini kaybeden dolmuş sürücüsünün durağa dalması sonucu bir kişi ölürken, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi belirlenemeyen sürücü idaresindeki 01 M 0382 plakalı minibüsü Kosan Yolundan ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı. Dolmuşun durağa girmesi sonucu yaya Halil Çiftçi (71) hayatını kaybetti. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken 4'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayı gören bir vatandaş ise durakta beklerken minibüsün birden geldiğini canını zor kurtardığını anlattı.