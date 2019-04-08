İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Dolmuşta tehlikeli yolculuk

Adana’da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye saniye görüntülendi.

Adana'da bir dolmuşta fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık kapıdan sarkarak yolculuk yapması saniye saniye görüntülendi.


Merkez Seyhan ilçesi, Obalar Caddesi'nde ilerlemekte olan bir toplu taşıma aracında fazla yolcu olduğu için iki kişinin açık olan kapıdan sarkarak yolculuk yaptığı görüldü. İki kişi sarkarak yolculuk yapmasına rağmen dolmuşun duraklarda durarak yolcu almaya devam etmesi de dikkat çekti. Caddede diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında açık kapıdan sarkarak birbirleriyle sohbet eden 2 kişi adeta ölüme davetiye çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.