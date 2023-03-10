Dolmuşta yaşlı adamı soyan zanlı tutuklandı

Adana'da dolmuşta yaşlı adamın içinde 270 lira bulanan cüzdanını çalan zanlı tutuklandı. Hırsızlık anı saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında, Seyhan ilçesinde meydana geldi. Minibüste yolculuk yapan Mustafa Duran (82), durakta indikten sonra içinde 270 TL ve kimliğinin bulunduğu cüzdanının cebinde olmadığını fark etti. Duran'ın ihbarıyla gelen polis ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yolculardan Ömer Kumak'ın (52), inmek için ayağa kalkan Duran'ın cebinden cüzdanını aldığı belirlendi. Şüpheli Kumak, adresine yapılan baskında gözaltına alındı. Cüzdan, hırsızlığın ardından Kumak'ın attığı çöpte bulundu.

Olaydan saatler önce Duran'ın, yaşlılık maaşını çektiği ve ceketinin cebine koyduğu ortaya çıktı. Duran'ın verdiği ifadede, “Maaşımı cüzdanıma koymadım. Eğer koysam, tüm birikimim gidecekti. Cüzdanımda 270 TL vardı” dediği öğrenildi.

‘Uyuşturucu kullanmak', ‘hırsızlık', ‘yankesicilik' ve ‘yağma' suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenilen Kumak ise, “Bir an şeytana uydum ve yanımda oturan adamın şalvar cebindeki cüzdanı aldım. Minibüsten indikten sonra kontrol ettiğimde içinde para yoktu. Cüzdanı da sokaktaki çöpe attım” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kumak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.