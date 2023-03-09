Dolmuşta yaşlı adamın cüzdanını çaldı

Adana'da bir kişinin dolmuşta yaşlı adamın cüzdanını çalması anbean görüntülenirken, zanlı cüzdanın boş olduğunu öne sürdü.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesinde Mustafa D, yolculuk ettiği minibüsten indikten sonra içinde 270 lirası ile kimliğinin bulunduğu cüzdanının çalındığını fark etti. Mustafa D'nin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, minibüsün güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini belirlediği şüpheliyi yakaladı. Zanlı Ömer K, cüzdanın boş olduğunu ileri sürdü.