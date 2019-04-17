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Dolu Adana'yı beyaza bürüdü

Adana’da aniden başlayan dolu yağışı kentin bazı yerlerini beyaza bürüdü.

Adana'da aniden başlayan dolu yağışı kentin bazı yerlerini beyaza bürüdü.


Öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle kentin bazı yerlerini dolu kapladı.


Etkili olan yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.


Konuyla ilgili Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Adana'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yapıldı.

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