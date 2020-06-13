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Dolu yağışı Göller Yaylası'nı beyaza bürüdü

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’nda etkili olan dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası'nda etkili olan dolu yağışı bölgeyi beyaza bürüdü.


Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası bölgesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı onlarca dönüm ekili alana zarar verdi. Yayla sakinleri yaz ayında ilk kez böylesine bir yağış gördüklerini ve bölgenin kışın oluşan kar manzarasına eş değer bir görünüme büründüğünü kaydetti. Tarım arazilerinde oluşan zarar yağış durduktan sonra tespit edilecek.

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