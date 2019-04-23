Doludan zarar gören üretici yardım bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle ekili-dikili tarım arazilerinde zarar oluşan üreticilerin mağduriyetinin giderilmesini istedi.

Doğan, Adana'da 17 Nisan günü etkili olan dolunun soğan, karpuz, mısır, buğday ve pamuk ekili alanlarda yeni yeni oluşmaya başlayan sebzelere milyonlarca liralık zarar verdiğini söyledi. Doğan, “Bu yıl Adana bölgemizde 2018'in Aralık ayından bu güne kadar sürekli yağışlı bir sene geçirdik. Yağışlar aralıklarla hiç durmadan devam etti. Geçtiğimiz 17 Nisan Çarşamba günü Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinin bazı bölgelerinde afetler yaşandı. Bugüne kadar hiç görmediğimiz şekilde dolu yağışları meydana geldi. Ovamızın dolu vuran yerlerindeki ürünler zarar gördü. Tarla ve bahçelerdeki hasarın tarifi mümkün değil. Ekili alanlar tamamen yerle bir olmuş durumda. Yüreğir Ovası'nın Havutlu bölgesi, Yukarı Çiçekli Köyü, Karataş'ın Karagöçer bölgesi, Tuzla bölgesi, Yumurtalık'ın Göveren Köyü, İmamoğlu'nun ve Ceyhan'ın bazı bölgelerinde dolu yağışları meydana geldi. Dolu sebebiyle sanki kar yağmış gibi yerler bembeyaz oldu" diye konuştu.

"Çiftçimizin zararı büyük"

Çiftçilerin yaşanan afetten dolayı büyük zarar içerisinde olduğunu söyleyen Doğan, “Hiçbir çiftçimiz bu denli bir dolu yağışı beklemiyordu. Bölgemizde yıllardır dolu yağışları anlık olur ve zarar vermeden biterdi. Biz hükümetimizden, devletimizden çiftçilerimize bu konuda yardım edilmesini istiyoruz. Tabii ki böyle doğal afetlerde çiftçimizin borçları erteleniyor ama sadece borç ertelemekle olmaz. TARSİM de zararın tamamını karşılamıyor. TARSİM eksperleri Türkiye genelinde afetler yoğun olduğu için zararı olduğundan daha az göstererek çiftçileri mağdur etmektedirler. Biz de bu konuda devletimizden TARSİM ve borç ertelemelerin dışında yardımlarını bekliyoruz” diye konuştu.