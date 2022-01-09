İhlas Haber Ajansı

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Domuzlardan bıkan üreticiler, avcılardan yardım istedi

Adana’nın Yüreğir ilçesindeki narenciye üreticileri, bahçelerine dadanarak ürünlerini yiyen domuzlardan şikayetçi.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki narenciye üreticileri, bahçelerine dadanarak ürünlerini yiyen domuzlardan şikayetçi. Üreticiler avcılardan yardım istedi.


Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesinde narenciye üreticiliği yapan çiftçiler, bahçelerine girerek portakal, mandalina yiyen domuz sürülerinden bıktı. Üreticiler, sürü halinde gezerek bahçeleri talan eden domuzlar için avcılardan yardım bekliyor.


Konuyla ilgili konuşan Mehmet Güler ve Murat Kahya adlı üreticiler, “Portakal ve mandalina ağaçlarımızdan tam meyveleri toplayacağımız günlerde domuzlar sürüler halinde ortaya çıkıyorlar. Ağaçlara vurarak portakal ve mandalinaları yere dökerek yiyorlar. Domuzlarla başa çıkamayınca avcılardan yardım istedik” dediler.

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