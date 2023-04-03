Dönüşümün başladığı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yıkım sürüyor

Adana Yüreğir Belediyesi'nin madde bağımlılığı ile mücadele çerçevesinde Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde başlattığı dönüşüm çerçevesinde kamulaştırılan binaların tek tek yıkıldığı kaydedildi.

Yüreğir Belediyesi'nin adı sık sık madde bağımlılığı ve uyuşturucu haberleri ile gündeme gelen Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde olumsuzlukların giderilmesi ve daha sağlıklı bir yaşam alanının oluşturulması için başlattığı dönüşüm hamlesi devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği halinde devam eden dönüşüm çerçevesinde ilk etap yıkımların sonuna gelindi. Çalışmalar sonucunda aralarında madde bağımlılarının kullandığı metruk binaların da bulunduğu bölgenin ‘Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği ifade edildi.

Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yıllardan beri kangren haline gelmiş ve habis bir ur gibi bağrımıza saplanmış bir bölgeyi temizlemenin onuru ve gururunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimizin desteği ile Allah nasip ederse çok yakın bir zamanda buradaki kötü görüntülerden kurtulmuş olacağız” diye konuştu.

Bakanlığın da desteği ile ilk etapta 6 bin metrekare alanda kamulaştırma çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Kocaispir,“Şu anda yıkım işlemleri gerçekleşiyor. 28 evi ilk etapta yıkıyoruz. Hemen akabinde 10 bin metrekarelik bir alanı da kamulaştırmış olacağız. Böylece burada yaklaşık 16 bin metrekarelik bir rezerv alan kazanmış olacağız. Göreve geldiğimde ‘Ya Ulubatlı Hasan beni alır ya Ulubatlı Hasan'ı ben alırım' demiştim. Elhamdülillah çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Çok yakında bu alanda insanlarımızın güzel bir şekilde vakit geçirecekleri peyzaj alanları, sosyal donatılar oluşturmak istiyoruz. Allah yardımcımız olsun”dedi.