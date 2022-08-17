İhlas Haber Ajansı

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Dördüncü kattan düşerek ağır yaralanan çocuk kurtarılamadı

Almanya’dan Adana’ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile geldiği evde 4.

Almanya'dan Adana'ya akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatile geldiği evde 4. kattan düşerek ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Almanya'dan ailesiyle birlikte akrabalarının yanına tatile gelen gelen Alkas Arı (7), 4'üncü kattaki dairenin balkonundan düştü. Kaldırımdaki çalıların yavaşlattığı çocuk, ağır yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı çocuk ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Alkas Arı gece hayatını kaybetti.


Çocuğun cenazesi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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