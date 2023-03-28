Dört sendikadan bankaya ortak tepki: “Lütuf değil hakkımızı istiyoruz”

Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, eğitim çalışanlarının promosyon haklarının lütuf olmadığını belirterek, “Yapı Kredi Bankası'na yaşanan ekonomik gerçeklere uygun bir şekilde eğitim çalışanlarımızın hakkını teslim etmesi ve olumlu bir adım atması için 10 günlük süre tanıdık. Eğer bu iyi niyet adımı atılmazsa sendikalar olarak hem bireysel hem de kitlesel eylemler yapacağız" dedi.

Adana'da eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri alanında faaliyet gösteren memur sendikalarının şube başkanları promosyon görüşmelerinde yaşanan tıkanma nedeniyle “Lütuf Değil Hakkımızı İstiyoruz” başlığıyla 20 bin eğitim çalışanının banka promosyon ücretleriyle ilgili artış talep etti. Eğitim-Bir-Sen Adana Şube, Eğitim-Sen Adana Şube, Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube, Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şube ve Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanlarının ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve imza altına aldıkları bildiride 4 madde yer aldı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı kurumlarda görevli eğitim çalışanları adına Adana'da uzun bir zamandan bu yana yürüttükleri promosyon görüşmelerinin ardından gerçekleştirilen ihalelerde bankalar tarafından teklif edilen rakamların beklentilerin çok altında kalması, yaşanılan ekonomik gerçeklerden uzak olması ve istenilen rekabet ortamının oluşmaması nedeniyle anlaşma sağlanamadığını söyleyen Eğitim-Bir-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Gerek pandemi döneminde gerekse Adana'nın da aralarında olduğu 11 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerde büyük bir özveri ile milletimize ve devletimize faydalı olan eğitim çalışanlarımızın promosyon meselesinde bankalar tarafından mağdur edildiğini düşünüyor, hak ettikleri değerin verilmediğini üzülerek görüyoruz" diyen Başkan Sezer; yaşanan bu gelişmeler üzerine 4 sendikanın 5 şube başkanlarıyla birlikte kararlar aldıklarını vurguladı.

Sezer, alınan bu kararları şöyle açıkladı:

“1. Adana'nın dört merkez (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) ilçesinde promosyon anlaşması imzalanan Yapı Kredi Bankası'nın 20 Bin eğitim çalışanımız ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına 10 gün içerisinde iyi niyet göstergesi olarak olumlu bir adım atması beklenecektir.

2. 4 Nisan 2023 Salı günü saat 17.00'ye kadar Yapı Kredi Bankası'ndan beklenen adım atılmadığı takdirde daha önceden belirlediğimiz bireysel ve kitlesel eylemleri de içinde barındıran acil eylem planımızın hayata geçirileceğini ilan ediyoruz.

3. Eğitim çalışanlarının daha geniş bir şekilde temsil edilebilmesi için daha önce yaptığımız çağrı yinelenecek ve diğer sendika şube başkanları toplantılarımıza bir kez daha davet edilecektir.

4. Bu süreçte eğitim çalışanlarımızın hak ettikleri promosyonu alması için tüm tedbirler hayata geçirilecek, her türlü çalışma gerçekleştirilecektir.”

Karara Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, Eğitim-İş Adana 1 Nolu Şube Başkanı Seher Ergin, Eğitim-İş Adana 2 Nolu Şube Başkanı Emin Erkan Şenol, Eğitim-Sen Adana Şube Başkanı Hüseyin Kaya, Hürriyetçi Eğitim Sen Adana Şube Başkanı Ergun Ayyıldız imza attı.