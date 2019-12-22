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Dost Oyuncular "Pir Sultan Abdal"? sahneye koyacak

Adana’n?n 55 y?ll?k amat?r tiyatro toplulu?u Dost Oyuncular, Erol Toy’un yazd??? "Pir Sultan Abdal" oyununu sahneye koymak i?in provalara ba?lad?.

Adana'n?n 55 y?ll?k amat?r tiyatro toplulu?u Dost Oyuncular, Erol Toy'un yazd??? "Pir Sultan Abdal" oyununu sahneye koymak i?in provalara ba?lad?.


Ge?en y?l ?eyh Bedreddin'i sahneleyen Dost Oyuncular'?n Y?netmeni B?lent Uz, 16. Y?zy?lda ya?ayan Pir Sultan Abdal'?n Sivas'?n Y?ld?zeli il?esinin Banaz K?y?nde do?du?unu belirterek, tarihte yerini alm??, Pir Sultan Abdal'?n fikirlerini ve m?cadelesini g?n?m?z insanlar?na aktarmak i?in bu oyunun haz?rl???na ba?lad?klar?n? s?yledi. Uz, 2020 Ocak ay?nda ilk g?sterimi Adana'da ger?ekle?tireceklerini ve daha sonra da turneye ??kacaklar?n? s?yledi.


Oyunda Mehmet Ya?ar, S?heyla Yanar, Erna Edis ve Hasan Butuk y?netmen yard?mc?lar?, Ertu?rul Y?lmaz teknik y?netmen, dekor-kost?mde ?mit Torun ve Koray Tufan, m?zikte Mustafa Karasa?, I??kta Ergin Ayman g?rev yap?yor.


Pir Sultan Abdal oyununda ise ?u sanat??lar rol al?yor:


"Hasan Butuk, Mehmet Ya?ar, Erna Edis, S?heyla Yanar, Ertu?rul Y?lmaz, Mustafa Karasa?, ?mit Torun, Mehmet ?zdek, G?rol Durak, Ergin Ayman, Olcay Heybeli, G?khan Kap?c?, Yaren ?pek Butuk, Ayfer ?nl?, Murat Koray Tufan, Fatma Kar, Vahit ?ahin, Yal??n Toprak, Aykan Da?par?as? ve Ada Kap?c?.

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